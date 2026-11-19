Yılın kelimesi "insan", peki ya insanlık? Savaşların ve Gazze'deki yıkımın gölgesinde 2026

Cambridge Sözlüğü'nün 2026 yılı için seçtiği kelime "insan" oldu. Ancak dünya, yıl boyunca savaşların ve Gazze'deki soykırımın gölgesinde kaldı. Yılın kelimesi olarak "insan" öne çıkarken yaşanan acılar, insanlığın ortak vicdanını bir kez daha sorgulattı. Ortaya çıkan çarpıcı tezat ise tek bir soruyu gündeme getirdi: İnsan kazandı ama insanlık kaybediyor mu?