İçişleri Bakanlığınca kullanıma sunulan Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ile kadınlar sadece fiziksel şiddet anında değil, cinsel saldırı, taciz, takip gibi diğer tehlikeli durumlarda yardım çağrısında bulunabiliyor.

İçişleri Bakanlığı da KADES'in kadınlar arasında bilinirliğinin artması için 16 Kasım'da kampanya ve tanıtım faaliyeti seferberliği başlatarak 1 milyon indirme hedefi belirledi.