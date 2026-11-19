COP31'de yeşil dönüşümün finansmanı masaya yatırıldı! Turkuvaz Medya'dan önemli panel

Turkuvaz Medya tarafından COP31 Zirvesi kapsamında "Yeşil Dönüşümün Finansmanı" paneli düzenlendi. Panelde Ziraat Bankası Sürdürülebilirlik Başkanı Berrin Mahmutoğlu, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Murat Yıldırım ve VakıfBank Strateji, Ürün Geliştirme ve Kurumsal Gelişim Grup Başkanı Sibel Sağman, yeşil dönüşümün finansmanına ilişkin soruları yanıtladı.