Schengen vizesinde yeni dönem mi? Türkiye ile çalışma grubu kuruldu

Türkiye ile Schengen ülkeleri arasında vize çalışma grubu kuruldu. Ankara'da gerçekleştirilen toplantıda, çok girişli ve uzun süreli Schengen vizelerinin önünü açan kademeli vize sisteminin daha yaygın uygulanması ele alındı. Türkiye'nin Schengen süreçlerinin gözden geçirilmesine yönelik çağrısı da gündeme geldi. Peki, yeni çalışma grubuyla vize başvurularında kolaylık sağlanacak mı? Ayrıntıları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, Ankara'dan aktardı.