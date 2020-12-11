İzmir’de fabrikada çalışan Cemile Karataş KADES sayesinde hayatını kurtardı

Devlet yetkililerine teşekkür eden iki çocuk annesi Cemile Karataş, "KADES uygulaması sayesinde hayatım kurtuldu. Jandarma fabrikaya geldiğinde lazım olur diye telefonuma yüklemiştim. Fakat eşim telefonumda KADES uygulamasını görünce olaydan bir gün önce silmiş. Uygulamayı tekrar indirdim. Bir gün sonra olay yaşandı" dedi.

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