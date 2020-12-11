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İzmir’de fabrikada çalışan Cemile Karataş KADES sayesinde hayatını kurtardı

Ödemiş'te bir fabrikada çalışan 'na bağlı ekipler tarafından tanıtılan uygulamasını telefonuna indirdi. Tanıtımdan 13 gün sonra aynı fabrikada çalıştığı eşi tarafından boğazına falçata dayanılan Cemile Karataş tek tuşla hayatını kurtardı.

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 11.12.2020 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020
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İzmir’de fabrikada çalışan Cemile Karataş KADES sayesinde hayatını kurtardı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Ödemiş 'na bağlı ekipler, geçtiğimiz 25 Kasım'da "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü"nde Ödemiş'te bir fabrikaya gitti.

Fabrikada çalışan kadınlara Kadın Acil Destek İhbar Sistemi () uygulamasının tanıtımını yaptı. Fabrikadaki tanıtıma katılan işçi (27) jandarma ekiplerinin kamerası tarafından da görüntülendi. Uygulama Cemile Karataş'ın cep telefonuna indirildi.

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Tanıtımın üzerinden 13 gün geçtikten sonra Cemile Karataş ile eşi Mehmet Karataş (27) arasında Ödemiş'te çalıştıkları fabrikada ailevi nedenlerden dolayı tartışma yaşandı.

Tartışma sırasında Cemile Karataş KADES uygulaması ile jandarmadan tek tuşla yardım istedi.

Öfkeli eş, karısının boğazına falçata ile saldırıp öldürmek istedi. Olaya hemen müdahale eden jandarma bir kadın cinayetini önlemiş oldu. Gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

Devlet yetkililerine teşekkür eden iki çocuk annesi Cemile Karataş, "KADES uygulaması sayesinde hayatım kurtuldu. Jandarma fabrikaya geldiğinde lazım olur diye telefonuma yüklemiştim. Fakat eşim telefonumda KADES uygulamasını görünce olaydan bir gün önce silmiş. Uygulamayı tekrar indirdim. Bir gün sonra olay yaşandı" dedi.

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