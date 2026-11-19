Başkan Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda hangi mesajları verecek?
AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı öncesinde Ankara'da hareketlilik yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek toplantıda 9 belediyenin AK Parti'ye katılması bekleniyor. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir'in de aralarında bulunduğu isimler AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, son gelişmeleri aktardı.
Erkan SevenlerEditör
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