Kaçakçılara ağır darbe vuruldu! Operasyon kameraya yansıdı |Video

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri 'uyuşturucu sevkiyatı' ihbarı üzerine bölgede bir operasyon düzenledi. Ekiplerce yapılan titiz çalışma sonucu tespit edilen kamyon uygulama noktasında durduruldu. Kamyonda yapılan aramada, zulalı halde kasanın tabanına gizlenmiş 84 parçadan oluşan toplam 83 kilo 780 gram kubar esrar ele geçirildi.