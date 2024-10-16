16 Ekim 2024, Çarşamba
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Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Sertçelik: Yüksek ivmede az hasar sevindirici
Malatya’da meydan gelen ve birçok ilde hissedilen 5,9 şiddetindeki depremi A Haber’de değerlendiren jeofizik mühendisi Prof. Dr. Sertçelik, “İvme değeri bizim açımızdan oldukça önemlidir. Zemine çok yakın bir depremdi ve özellikle Kale’de ciddi bir sallantı oldu. Bu kadar yüksek ivme ile daha fazla hasar olması gerekirdi ancak böyle olmadı. İşte bu sevindirici bir durumdur.” dedi.