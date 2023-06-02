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İzmir'in kalbi sular altında! CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi çivi bile çakmadı

A Haber
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Giriş: 02.06.2023 15:52
İzmir'de sağanak sonrası tarihi Kemeraltı Çarşısı'nı yine su bastı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tayfun Er o noktadan aktardı. Esnaf İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tepkili.
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