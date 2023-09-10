İzmir’de yüksek su faturası tepkisi

İzmir Menderes'e bağlı Bulgurca Köyü sakinlerine yüksek su faturaları geliyor. Köy sakinleri, konuyla ilgili hem ilçe belediyesine hem de büyükşehir belediyesine başvuru yaptı ancak sonuç alamadı.

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