İzmir’de tramvayda emekli hakime fotoğraflı taciz suçlaması

Karşıyaka ilçesinde, tramvayda 15 yaşındaki bir kız çocuğun fotoğrafını çekti sonra inkar etti. Tramvayda yolcuların tepkisiyle M.E., telefonunda fotoğrafların bulunduğu klasörü açmak zorunda kaldı. Bu sırada kız çocuğunun "Al, çekmişsin işte" şeklinde bağırdığı görüldü. Emekli hakim, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.