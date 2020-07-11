11 Temmuz 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İzmir’de tramvayda emekli hakime fotoğraflı taciz suçlaması

İzmir’de tramvayda emekli hakime fotoğraflı taciz suçlaması

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.07.2020 15:19
Güncelleme:11.07.2020 15:25
Karşıyaka ilçesinde, tramvayda 15 yaşındaki bir kız çocuğun fotoğrafını çekti sonra inkar etti. Tramvayda yolcuların tepkisiyle M.E., telefonunda fotoğrafların bulunduğu klasörü açmak zorunda kaldı. Bu sırada kız çocuğunun "Al, çekmişsin işte" şeklinde bağırdığı görüldü. Emekli hakim, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Emekli hakimden şoke eden hareket!
Emekli hakimden şoke eden hareket!
Fenomen şarkıcının feci sonu!
Fenomen şarkıcının feci sonu!
İstanbul'da korkutan yangın! Mahallede panik yaşandı
İstanbul'da korkutan yangın! Mahallede panik yaşandı
Ayasofya'da bir ilk! Çıplak sesle okunan ezan mest etti
Ayasofya'da bir ilk! Çıplak sesle okunan ezan mest etti
Yangın paniği salgını unutturdu!
Yangın paniği salgını unutturdu!
Biletle değil abdestle girme zamanı!
Biletle değil abdestle girme zamanı!
Artık yine dibi görünmüyor
Artık yine dibi görünmüyor
Rengarenk 'halı tarlası'
Rengarenk 'halı tarlası'
Maskeyi yarım taktığına pişman oldu
Maskeyi yarım taktığına pişman oldu
Pes artık! Polis böyle bastı
Pes artık! Polis böyle bastı
Yavru ayıya işkence yapmıştı!
Yavru ayıya işkence yapmıştı!
Türkiye başardı! Dünyaya örnek olacak
Türkiye başardı! Dünyaya örnek olacak
Daha Fazla Video Göster