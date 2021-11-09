İzmir’de korkutan görüntü! Suyun yüzeyi yeşile boyandı

İzmir İnciraltı bölgesindeki Çakalburnu Lagünü'nde rastlanan deniz marullarının alanı artarken, suyun yüzeyi adeta yeşile boyandı. Suyu gören vatandaşlar şaşkına döndü.

İzmir'de genelde Bostanlı sahilinde görülen aşırı alg artması, geçen günlerde İnciraltı mevkiinde de rastlanmıştı. Deniz marulu olarak da bilinen aşırı alg artması sebebiyle İnciraltı sahillerindeki Çakalburnu Lagünü yemyeşil oldu, vatandaşlar deniz marullarının yoğunluğu sebebiyle şaşkına döndü.

"SU GÖRÜNMEZ HALE GELDİ"

Deniz suyundaki azot ve fosfor miktarının çoğalmasıyla oluşan deniz marulunu ilk defa gördüğünü belirten Keziban Gülen adlı vatandaş, "Ne olduğunu bilmiyorum. Önceden bu görüntü yoktu. Sudaki canlılar için yararlı yoksa zararlı mı diye kaygı yaşıyoruz. Su üzerindeki yeşillik son zamanlarda iyice arttı. Neredeyse su görünmez halde" şeklinde konuştu.

"HAYRA ALAMET GÖRÜNMÜYOR"

Ayşen Gülen ise "Daha önce de bu görüntüyle karşılaştım ama bu kadar yoğun değildi. Suyun üzerindeki hayvanlar rahatsız görünmüyor ama yine de bu durumun canlılara zararlı olabileceğini düşünüyorum. Doğadaki dengelerin bu denli bozulmaya başlaması hayra alamet görünmüyor. Deniz marulu oluşumu olumlu bir şey değildir diye tahmin ediyorum" diye konuştu.

"BU YIL İSE SEYREKLEŞMEYE BAŞLADI"

Bazı vatandaşlar ise deniz marullarının geçen seneye göre daha az olduğunu söyledi. Ender Kodan isimli vatandaş, "Bu görüntünün deniz yosunu olduğunu düşünüyorum. Doğal olarak gelişen, insan katkısı ile olmayan bir şey olabilir. Ben 2 yıldır buradan geçiyorum. Geçen sene daha yoğundu. Bu yıl ise seyrekleşmeye başladığını gözlemledim" ifadelerini kullandı.