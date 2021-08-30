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İzmir’de havuzda haşema yasağı krizi! Suç duyurusunda bulundu

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Giriş: 30.08.2021 10:15
Güncelleme:30.08.2021 16:13
İzmir'de bir sitenin havuzuna başörtülü kadınların alınmaması krize yol açtı. Siteden bir aylığına daire kiralayan Harun Çetin, eşinin haşema giydiği için havuza girememesine isyan etti. Mağdur edilen aileye, diğer tesettürlü komşular örnek gösterildi. O kadınlar da, havuz yasağı yüzünden 800 metre ileride denize gitmek zorunda.
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