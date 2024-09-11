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İzmir'de ev ve iş yerleri kullanılamaz hale geldi! A Haber görüntüledi

İzmir'de ev ve iş yerleri kullanılamaz hale geldi! A Haber görüntüledi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.09.2024 15:04
İzmir'de gece saatlerinde başlayan ve öğle saatlerine kadar etkisini sürdüren sağanak Menderes'te bir apartmanın istinat duvarını yıktı. Ayrıntıları A Haber ekipleri bölgeden aktardı.
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