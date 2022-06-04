İzmir'de düğünü yarıda bırakan yıkım! En mutlu günlerinde hayatlarının şokunu yaşadılar

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan Saime Sultan Yalısı'nda, işletmecilerin deniz kıyısındaki hazine arazisi üzerine koyduğu öne sürülen platformlar, belediye ekipleri tarafından yıkıldı. Yıkımın gerçekleştiği gün yalıda düğün yapan vatandaşlar ise iş makineleri ve polisleri karşılarında görünce neye uğradığını şaşırırken düğünün iptal edildiği öğrenildi.