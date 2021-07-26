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İzmir'de dehşete düşüren olay! Başörtüsünü çıkartıp hakaret ettiler

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Giriş: 26.07.2021 16:02
İzmir'de 28 Şubat zihniyeti bir kez daha patlak verdi. Bir dolmuşun geri manevra sırasında çarptığı 23 yaşındaki Rabia Yılmaz'a şoför ve eşi küfürler ederek başörtüsünü çıkardı. “Sen AK Parti’nin köpeğisin” diye bağırılan Yılmaz'ın kafasına ve sırtına defalarca vurdu.
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