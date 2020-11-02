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İzmir Seferihisar’dan 6,6'lık depreme ait yeni görüntüler | Tsunami ve vatandaşların panik hali...
İzmir’deki 6,6’lık deprem felaketinden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Depremim şiddetini ortaya koyan görüntüler Seferihisar’da kayıtlara geçti. İlçedeki tsunami ve o anlarda vatandaşların panik anı kameralara anbean yansıdı.
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