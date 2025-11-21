21 Kasım 2025, Cuma

İzmir Metrosu'nda küfürlü saldırgan paniği kamerada
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.11.2025 16:15
Olay, bugün İzmir Metrosu’nda meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi, metroda yüksek sesle küfür etmeye başladı. Çevredeki yolcuların tepki göstermesi üzerine saldırgan, kendisini uyaranlara bağırarak üzerlerine doğru hareket etti. Uyarılara aldırmayan saldırgan, "Sen polis misin? Sana ne?" diyerek yolcuların üzerine yürüdü. Gencin sinirlenerek metro kapılarına defalarca vurduğu anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Olay sırasında birçok yolcu korku yaşarken, bazı yolcular saldırganı sakinleştirmeye çalıştı. Metrodaki gerginlik, saldırganın bir sonraki durakta vagondan inmesiyle son buldu. Olayla ilgili herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.
