İzmir Menemen Belediyesi'nde skandal ihale! 6 milyonluk kamyonları 37 milyona kiralandı |Video

İzmir Menemen Belediyesi'nde çöp kamyonları ihalesiyle ilgili bir skandal gündeme geldi. Belediyenin çöp toplama işini kendi belirlediği firmaları davet ederek ihaleye verdiği iddia edildi. Çöp kamyonlarının, 6 milyon liraya alabilecekken 37 milyon liraya kiralandığı ortaya çıktı. İşte detaylar...