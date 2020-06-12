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İzmir Menemen Belediyesi'nde skandal ihale! 6 milyonluk kamyonları 37 milyona kiralandı |Video

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Giriş: 12.06.2020 17:10
Güncelleme:12.06.2020 17:11
İzmir Menemen Belediyesi'nde çöp kamyonları ihalesiyle ilgili bir skandal gündeme geldi. Belediyenin çöp toplama işini kendi belirlediği firmaları davet ederek ihaleye verdiği iddia edildi. Çöp kamyonlarının, 6 milyon liraya alabilecekken 37 milyon liraya kiralandığı ortaya çıktı. İşte detaylar...
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