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İzmir Körfezi'nde balık ölümleri

İzmir Körfezi'nde balık ölümleri

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.09.2024 13:56
İzmir Körfezi'nde balık ölümleri yeniden başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi neden harekete geçmiyor? Tayfun Er detayları aktardı.
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İzmir Körfezi’nde balık ölümleri
İzmir Körfezi'nde balık ölümleri
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