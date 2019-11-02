İzmir Konak'ta su borusu patladı! Sokaklar göle döndü... Vatandaşlar zor anlar yaşadı |Video

İzmir'in Konak ilçesinde yol yapım çalışması sırasında ana su borusu patladı. Borunun patlaması sonucu cadde ve sokaklar göle döndü, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Alınan bilgilere göre, olay, Konak ilçesi Halil Rıfatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi.

Belediye ekiplerinin cadde üzerinde yol yapım çalışması sırasında su borusu patladı.

EVLERİNE GİREMEDİ

Patlayan borudan çıkan sular cadde ve sokakları göle çevirdi. Yol üzerinde su birikintileri oluşurken, sürücü ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı kişiler evlerine giremedi.

Bölgeye gelen ekiplerin suyu kontrol altına almak için çalışmalara başladı.

VENEDİK NEREDE?

Venedik, kuzeydoğu İtalya'da birbirinden kanallarla ayrılmış ve köprülerle bağlanan 118 adanın üzerine kuruludur. Şehir, kıyı şeridi boyunca uzanan Venetian Lagoon bataklığında, Po ve Piave nehirlerinin deltaları arasına kuruludur.