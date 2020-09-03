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İzmir Karaburun'da ağaç katliamına tepkiler sürüyor

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Giriş: 03.09.2020 12:08
Güncelleme:03.09.2020 12:26
İzmir Karaburun’da yol genişletmek için yapılan çalışma sırasında çam ağaçları iş makineleriyle yerinden sökülmüştü. Mahalle sakini duyarlı genç kızlar bu duruma tepki göstermiş ancak engel olamamıştı. Gözyaşları içinde izleyen ikiz kardeşler A Haber canlı yayınında da yaşadıklarını anlatmıştı. Ağaç katliamına tepkiler sürüyor. A haber muhabiri Sefer Ayçe, detayları o bölgeden aktardı.

İzmir Karaburun'da yol genişletmek için yapılan çalışma sırasında çam ağaçları iş makineleriyle yerinden sökülmüştü. Mahalle sakini duyarlı genç kızlar bu duruma tepki göstermiş ancak engel olamamıştı. Gözyaşları içinde izleyen ikiz kardeşler A Haber canlı yayınında da yaşadıklarını anlatmıştı. Ağaç katliamına tepkiler sürüyor. A haber muhabiri Sefer Ayçe, detayları o bölgeden aktardı.

İzmir Karaburunda ağaç katliamını görüntüleyen ikiz kardeşler o anları A Haber canlı yayında gözyaşları içinde anlattı İZMİR KARABURUN'DA AĞAÇ KATLİAMINI GÖRÜNTÜLEYEN İKİZ KARDEŞLER O ANLARI A HABER CANLI YAYINDA GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI

CHPli belediyeden İzmir Karaburunda ağlatan doğa katliamı! Genç kız gözyaşları içinde izledi CHP'Lİ BELEDİYEDEN İZMİR KARABURUN'DA AĞLATAN DOĞA KATLİAMI! GENÇ KIZ GÖZYAŞLARI İÇİNDE İZLEDİ
İzmir Karaburunda ağaç katliamını görüntüleyen ikiz kardeşler o anları A Haber canlı yayında gözyaşları içinde anlattı İZMİR KARABURUN'DA AĞAÇ KATLİAMINI GÖRÜNTÜLEYEN İKİZ KARDEŞLER O ANLARI A HABER CANLI YAYINDA GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI

Ağaç katliamına tepkiler sürüyor
Ağaç katliamına tepkiler sürüyor
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