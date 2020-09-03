İzmir Karaburun'da ağaç katliamına tepkiler sürüyor

İzmir Karaburun’da yol genişletmek için yapılan çalışma sırasında çam ağaçları iş makineleriyle yerinden sökülmüştü. Mahalle sakini duyarlı genç kızlar bu duruma tepki göstermiş ancak engel olamamıştı. Gözyaşları içinde izleyen ikiz kardeşler A Haber canlı yayınında da yaşadıklarını anlatmıştı. Ağaç katliamına tepkiler sürüyor. A haber muhabiri Sefer Ayçe, detayları o bölgeden aktardı.

İzmir Karaburun'da yol genişletmek için yapılan çalışma sırasında çam ağaçları iş makineleriyle yerinden sökülmüştü. Mahalle sakini duyarlı genç kızlar bu duruma tepki göstermiş ancak engel olamamıştı. Gözyaşları içinde izleyen ikiz kardeşler A Haber canlı yayınında da yaşadıklarını anlatmıştı. Ağaç katliamına tepkiler sürüyor. A haber muhabiri Sefer Ayçe, detayları o bölgeden aktardı.