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İzmir Karaburun'da ağaç katliamını görüntüleyen ikiz kardeşler o anları A Haber canlı yayında gözyaşları içinde anlattı

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Giriş: 02.09.2020 15:42
Güncelleme:02.09.2020 15:45
İzmir Karaburun’da yol genişletmek için yapılan çalışma sırasında çam ağaçları iş makineleri ile yerinden söküldü. Mahalle sakini duyarlı bir genç kız bu duruma tepki gösterdi ancak ağaçların yok edilmesine engel olamamıştı. Genç kız o anları gözyaşları içinde izlemişti. Ağaç katliamını görüntüleyen Gazme Aypak ve Didem Aypak, o anları A Haber canlı yayınında anlattı. Aypak kardeşler, “Engel olamadığımız için kendimizi suçlu hissediyoruz." ifadelerini kullanarak "Bunun hesabını kime soracağız" dedi.

İzmir Karaburun'da yol genişletmek için yapılan çalışma sırasında çam ağaçları iş makineleri ile yerinden söküldü. Mahalle sakini duyarlı bir genç kız bu duruma tepki gösterdi ancak ağaçların yok edilmesine engel olamamıştı. Genç kız o anları gözyaşları içinde izlemişti. Ağaç katliamını görüntüleyen Gazme Aypak ve Didem Aypak, o anları A Haber canlı yayınında anlattı.

"ENGEL OLAMADIĞIMIZ İÇİN KENDİMİZİ SUÇLU HİSSEDİYORUZ."

İkiz kardeşlerden görüntüleri anlatan Didem Aypak, "30 yıllık ağaçları kestiler kopardılar kırdılar. O görüntüyü görmek istemiyoruz artık. Bize yardımcı olunmadı engelleyemedik. Biz şu anda kendimizi sorguluyoruz acaba başka şeyler de yapabilir miydik diye. Engel olamadığımız için kendimizi suçlu hissediyoruz." dedi.

Görüntüleri çeken Gamze Aypak ise "Biz gerçekten kendimizi çok kötü hissediyoruz. Keşke daha fazla bir şey yapamaz mıydık diye kendimizi sorguluyoruz" ifadelerini kullandı.

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