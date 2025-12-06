Meteoroloji 8 ili uyardı: fırtına ve yağış var! Hangi illerde fırtına ve sağanak var?

06 Aralık 2025, Cumartesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.12.2025 10:49
Türkiye hafta sonu Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisinde olacak. İstanbul'da özellikle hafta sonu hava 9 derece birden soğuyacak. İzmir, Aydın, Denizli, Antalya, Mersin ile Muğla'da ise çok kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor. Meteoroloji’nin turuncu kodla uyardığı kentlerden Muğla'da bulunan A Haber ekibinden Tayfun Er son durumu aktardı.
