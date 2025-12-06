Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz: 7 ölü 2’si ağır 11 yaralı

06 Aralık 2025, Cumartesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.12.2025 11:24
Osmaniye’de meydana gelen ve 7 kişinin can verdiği kaza ile ilgili A Haber’de açıklamalarda bulunan Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, “Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet ediliyorum, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. 2’si ağır 11 yaralımız var. TIR’ın lastiği patlıyor ve orta şeritte duruyor. Bu sırada karayollarına haber veriyor ancak bu sırada otobüs arkadan çarpıyor. Otobüsün hızı konusunda şu anda bilgimiz yok. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Otobanda gidiş kapalı ancak alternatif yollara sürücüleri yönlendirdik. Otobüsü kaldırma çalışmaları devam ediyor. Kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Yaralı vatandaşlarımızın tedavisi sürüyor.” dedi.
