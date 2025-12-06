06 Aralık 2025, Cumartesi
Köpeğini al animasyona gel! Çin sinemasında yeni trend
Giriş: 06.12.2025 10:31
Animasyonlar çocuğunuzla gitmek için zaten favoriydi. Şimdi onlara evcil hayvanlar da eklendi. Zootropolis 2, 28 Ekim'den bu yana Türkiye'de de vizyonda. Çok önemli isimlerin seslendirdiği animasyon Çin'de de büyük ilgi gördü. Yeni trendse şimdiden sosyal medyaya damga vurdu. Bazı sinema salonları, evcil hayvanlarınızla film izlemenizi mümkün kılıyordu. Son filmle birlikte, herkes can dostunu aldı sinema salonlarına koştu. Köpeklerine film karakterlerine özel kostümler giydiren bile oldu.