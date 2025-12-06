06 Aralık 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Köpeğini al animasyona gel! Çin sinemasında yeni trend
Köpeğini al animasyona gel! Çin sinemasında yeni trend

Köpeğini al animasyona gel! Çin sinemasında yeni trend

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 06.12.2025 10:31
Animasyonlar çocuğunuzla gitmek için zaten favoriydi. Şimdi onlara evcil hayvanlar da eklendi. Zootropolis 2, 28 Ekim'den bu yana Türkiye'de de vizyonda. Çok önemli isimlerin seslendirdiği animasyon Çin'de de büyük ilgi gördü. Yeni trendse şimdiden sosyal medyaya damga vurdu. Bazı sinema salonları, evcil hayvanlarınızla film izlemenizi mümkün kılıyordu. Son filmle birlikte, herkes can dostunu aldı sinema salonlarına koştu. Köpeklerine film karakterlerine özel kostümler giydiren bile oldu.
Köpeğini al animasyona gel! Çin sinemasında yeni trend
ABONE OL
Köpeğini al animasyona gel!
Köpeğini al animasyona gel!
Pitbull dehşeti! Çocukları suçladı
Pitbull dehşeti! Çocukları suçladı
Emine Erdoğan: 251 milyon çocuk okulsuz
Emine Erdoğan: 251 milyon çocuk okulsuz
Şok iddia: Kameramda itildiği an var
Şok iddia: Kameramda itildiği an var
PAYCO’ya el konuldu
PAYCO'ya el konuldu
450 yıllık camide sıcak dokunuş!
450 yıllık camide sıcak dokunuş!
İstanbul’da heykel üzerinden alçak saldırı
İstanbul'da heykel üzerinden alçak saldırı
Kayseri’de kaza: Otomobil cami duvarına girdi
Kayseri'de kaza: Otomobil cami duvarına girdi
TEM Otoyolu’nda zincirleme kaza: 2 yaralı
TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 2 yaralı
Çifte gökkuşağı çiftçiyi heyecana boğdu
Çifte gökkuşağı çiftçiyi heyecana boğdu
Van semalarında yılın son dolunayı görsel şölen sundu
Van semalarında yılın son dolunayı görsel şölen sundu
Bakırköy’de kumaş baskı fabrikasında yangın
Bakırköy'de kumaş baskı fabrikasında yangın
Daha Fazla Video Göster