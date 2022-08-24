İzmir Gaziemir’de korkunç olay! Minibüs alev topuna döndü

İzmir'in Gaziemir ilçesinde seyir halindeyken dumanların çıktığı minibüs kısa sürede alev topuna döndü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yanan minibüs kullanılamaz hale geldi.

Olay bugün sabah saatlerinde meydana geldi. Gaziemir-Buca seferini gerçekleştiren şehir içi yolcu minibüsünün ön tarafından dumanların gelmesi üzerine araç sürücüsü durumu fark edip aracı sağa çekti.

Sürücü ve yolcular minibüsten inerken, alevler büyüyerek aracı sardı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alevler söndürülürken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı.