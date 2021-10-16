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İzmir Büyükşehir'e kötü koku tepkisi: Pencereleri açamıyoruz

A Haber
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Giriş: 16.10.2021 12:18
Son dakika haberi... İzmir Gaziemir’de lögardan gelen kötü koku sorunu bir türlü çözülemiyor. İzmirli vatandaşlar sorunlarına çare bulamayan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne isyan etti.

İzmir'de kötü koku sorunu çözülemiyor. Gaziemir'de lögardan gelen kötü koku vatandaşları canından bezdirdi. Kötü kokuya yıllardır neden çözüm üretilmedi? Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.

Canlı yayında konu ile ilgili bilgiler veren vatandaş, "İzmir'de yağmur suyu kanallarıyla pis su kanalları aynı boru sisteminden dejarj edildiği için bu kokunun önlenmesi şu anda mümkün görünmüyor. Bunun giderilmesinin tek yolu yağmur suyu kanallarının ayrıştırılması. İzmir'e bu yatırım nedense yapılmıyor." ifadelerini kullandı.



"PENCERE AÇAMIYORUZ"

Bir vatandaş ise "Pencerelerimi açma şansım kesinlikle yok. Arabayla geçen insanlar camlarını kapatmak zorunda kalıyorlar." dedi.

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