İyi ki doğdun Aybüke öğretmen

Şenay Aybüke Yalçın Batman’ın Kozluk ilçesinde PKK’lı teröristler tarafından gerçekleştirilen hain saldırı sonucu şehit olmuştu. Bugün Aybüke öğretmenin doğum günü. Aybüke öğretmene “İyi ki doğdun” diyerek saygıyla anıyoruz. A Haber ekibi 3 yıl önce evlatlarını kaybeden aileyi ziyaret etti.

Şenay Aybüke Yalçın Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından gerçekleştirilen hain saldırı sonucu şehit olmuştu. Bugün Aybüke öğretmenin doğum günü. Aybüke öğretmene "İyi ki doğdun" diyerek saygıyla anıyoruz. A Haber ekibi 3 yıl önce evlatlarını kaybeden aileyi ziyaret etti.

ACISI TARİF EDİLEMEZ

Şehit Aybüke öğretmenin annesi Zehra Yalçın "Aybüke olmadan çok zor. İyi ki doğmuş. İyi ki Aybüke'm gibi bir yavrum oldu. Şehit olması o mertebeye ermesi çok çok güzel ama acısı tarif edilemez bir şey" dedi.

ALLAH KİMSEYE BÖYLE BİR ACI VERMESİN

Baba Sadık Yalçın ise "Aybüke öğretmen olmadan dördüncü doğum günü kutlamamız. Artık ne kadar kutluyorsak o kadar kutlanıyor. Allah hiçbir anne ve babaya böyle bir acı vermesin." ifadelerini kullandı.