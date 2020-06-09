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Babası şehit Aybüke öğretmenin isminin nasıl verildiğini A Haber'de anlattı | VİDEO

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Giriş: 09.06.2020 23:46
Güncelleme:10.06.2020 00:03
Şehit Aybük öğretmenin babası Sadık Yalçın, kızının isminin verilme hikayesini A Haber'de anlattı. A Haber'e bağlanan şehit Aybüke öğretmenin annesi ve babası Türkiye'yi duygulandırdı.

A Haber canlı yayınına bağlanan şehit Aybüke öğretmenin annesi ve babası açıklamalarda bulundu. Şehit babası Sadık Yalçın, kızı Aybüke öğretmenin adının hikayesini anlattı.

Şehit Aybüke öğretmenin babası Sadık Yalçın, "Aybüke'nin ismi kültürümüzün içinde Türk tarihinin içinde olan bir isim. Biz de yetiştiğimiz aile kültürü ve genel Türk İslam kültürü içinde Aybüke isminin var olduğunu biliyoruz. Fakat isminin Aybüke olarak konulmasının sebebi, 1993 yılında Rusların desteğiyle Ermenilerin Azerbaycan'da planlı bir şekilde yapmış oldukları katliamların neticesinde bir çizgi film ele alındı. Azerbaycan'ın kırsal bir köyünde geçen olay anlatılıyor. Rusların uçaklarla attığı bebek görünümlü bombalar minik çocuğun dikkatini çekiyor. Küçük çocuk bir hevesle eline alıyor ancak bomba olduğu için patlıyor. Bu çizgi filmden etkilendik, özellikle annesi. Ve böyle karar verdik. Türk tarihinde de çokça Aybüke geçiyor." şeklinde konuştu.

Babası şehit Aybüke öğretmenin isminin nasıl verildiğini A Haber'de anlattı | VİDEO
Babası şehit Aybüke öğretmenin isminin nasıl verildiğini A Haber'de anlattı | VİDEO
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