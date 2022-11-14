İstiklal Caddesi’nde terör saldırısı! Hangi patlayıcı kullandıldı? Türkiye ne karşılık verecek?

TNT bir askeri patlayıcı. Yani askeri unsurların üretmiş ve kullanmış oldukları bir patlayıcı türü. Daha önce gördüğümüz amonyum nitrat gibi gübre türevi bir patlayıcı değil. Bu açıdan bakıldığında tabi saldırganın nasıl profesyonel olarak davrandığı ve eylemde nasıl yıkıcı bir etkiyi amaçladığını bu patlayıcıdan anlayabiliyoruz. Saldırgan hakkında infaz kararı verilmesi önemli. Eğer yakalanmasaydı biz bu bilgilere sahip olamayacaktık. İnfaz edilmeden yakalanmış olması hem Emniyet'in hem de MİT'in üşütün bir başarısıdır. Zamanla yarışalalarak yapılan büyük bir operasyon var.

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