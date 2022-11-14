İstiklal Caddesi’nde terör saldırısı! Hangi patlayıcı kullandıldı? Türkiye ne karşılık verecek?
İstiklal Caddesi’nde dün meydana gelen patlamada 6 canımızı kaybettik. Olaydan sonra ekipler büyük bir operasyona imza attı. 1200 güvenlik kamerası incelendi. 21 adrese operasyon düzenlendi. Ve saldırıyı gerçekleştiren kadın terörist yakalandı. Teröristin kimliği de belirlendi. Bombalı saldırgan Ahlam Albashır kıskıvrak yakalandı. Peki terörist Türkiye’ye nasıl girdi? Kullanılan patlayıcı TNT ne anlama geliyor? Saldırı nasıl ve ne şekilde planlandı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan terör ve güvenli uzmanı Abdullah Ağar değerlendirdi.
Dün İstiklal Caddesi'nde saat 16,20 sularında bir terör saldırı meydana geldi. Türkiye'nin yüreğini yakan hain saldırıda 6 canımızı kaybettik. Suriye uyruklu saldırgan Ahlam Albashır kıskıvrak yakalandı ve sorgusu devam ediyor.
Saldırıya ilişkin konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Taksim İstiklal Caddesi'ndeki patlama sonrası yaptığı açıklamada "Biz bize verilen mesajı aldık, mesajın ne olduğunu da biliyoruz. Amerikan Büyükelçiliği'nin taziye dilemesini kabul etmiyoruz. Biz kimsenin düşmanı değiliz, kimseye kalleşlik yapmıyoruz. Kalleşliklere tahammül edecek gücümüzün kalmadığını ifade etmek istiyorum. Operasyonlar devam ediyor. Yakalanmasalardı bugün Yunanistan'a kaçıracaklardı. PYD'yi orada kim besliyorsa fail odur. Piyonları çok fazla tartışmanın bir anlamı yoktur." dedi.
Peki terörist Türkiye'ye nasıl girdi? Kullanılan patlayıcı TNT ne anlama geliyor? Saldırı nasıl ve ne şekilde planlandı? Türkiye saldırıya karşılık olarak hangi hamleyi yapacak? Operasyonun şifreleri neler olur? Türkiye kurulan tuzak nedir?
Abdullah Ağar'ın öne çıkan sözleri:
Türkiye'nin başı sağ olsun. Hayatını kaybeden kardeşlerimizin ruhları şad olsun. Meselenin bağlantısını yani sadece terör örgütü değil PKK'nın bu eylemi kimin menfaatlerine hizmet edecek olduğuna dair de devletimizin elinde çok kuvvetli bir veri var. Açıkçası bir bilgiyle birlikte ortaya koymuş olduğu bir tepki var. Bu son derece önemli.
Sonuçta terör örgüt, eylemi kendi iç dinamikleriyle kendi menfaatleri çerçevesinde gerçekleştirmiş olmak birlikte oynanmakta olan jeopolitik oyunun parçası olarak hareket ediyor. Bu anlamda belli ki eş güdüm çıkarı var. Bu açılardan bakıldığı zaman olayın hassasiyeti ve ehemmiyeti çok daha yüksek perdeden kendini gösteriyor. Türkiye'nin özellikle YPG/PKK terör örgütünün yuvalandığı alanlar başta olmak üzere o noktalardaki varlığını ortadan kaldırmakla ilgili hassasiyeti oldukça yüksek.
Bu noktada Kobani kendisini bir kez daha gösterdi. Sembol olarak kendini gösterdiği bir alan. Sadece yuvalanma değil Türkiye'yi kirletmek için de kullandığı bir alan. Böyle olunca Kobani'nin YPG/PKK belasından kurtarılmasının son derece önemli bir detay olduğu karşımıza çıkıyor. Özellikle Kürt sosyolojisinin hakim olduğu coğrafyada PKK varlığını devam ettirdiği sürece Türkiye'yi bu şekilde istikrarsızlaştırmak adına rol üstlenmeye devam edecek. Birileri de bunu kullanmaya devam edecek.
Aynı Irak'ta yaptığımız gibi yani YPG/PKK örgütüyle Türkiye arasına etten bir duvar yani Mehmetçik'ten bir duvar yerleştirmek adına eksik kalan Barış Pınarı Harekatı tamamlanması da büyük bir önem olarak kendisini gösteriyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da buna dair önemli bir göndermede bulundu. Bundan sonraki süreçlerde sanırım bu konuları çok daha fazla konuşacağız.
Lütfen oyuna gelinmesin. Yakalanan kadın terörist PKK'nın kendi içine kattığı kullandığı bir istihbarat elamanı olarak yetiştirdiği Arap uyruklu bir cani. Arap etnik kimliğinin PKK tarafından istismar edilmesi söz konusu. Bunu daha önce çok konuştuk. Sadece Arap etnik kimliği değil Süryanileri, Ezidileri yani bir şekilde sadece Kürtleri değil Türkmen unsurları dahil kendi menfaatleri doğrultusunda kullanmaya çalışıyor terör örgüt PKK. Bunlara karşı Türkiye'de bir düşmanlık üretme çalışması yaptığını biliyoruz. Aman sakın bu oyuna gelinmesin.
Bizim Kürt de kardeşimiz, Arap da kardeşimiz Süryani de diğerleri de kardeşimizdir. PKK'nın bu tür figürler üzerinden oynamış olduğu oyunlara sakın ola düşmeyelim. Özellikle Türkiye'deki düzensiz göçmen meselesini de istismar etmeye çalıştığını gözlemliyoruz. Türkiye'yi karıştırmak adına kirli bir niyet var. Bu oyunların hepsini biliyoruz ve bu tuzağa düşmeyeceğiz, tepelerine vuracağız. Hem kendisinden hem de kullanandan gerekli bedeli alacağız.
TNT bir askeri patlayıcı. Yani askeri unsurların üretmiş ve kullanmış oldukları bir patlayıcı türü. Daha önce gördüğümüz amonyum nitrat gibi gübre türevi bir patlayıcı değil. Bu açıdan bakıldığında tabi saldırganın nasıl profesyonel olarak davrandığı ve eylemde nasıl yıkıcı bir etkiyi amaçladığını bu patlayıcıdan anlayabiliyoruz. Saldırgan hakkında infaz kararı verilmesi önemli. Eğer yakalanmasaydı biz bu bilgilere sahip olamayacaktık. İnfaz edilmeden yakalanmış olması hem Emniyet'in hem de MİT'in üşütün bir başarısıdır. Zamanla yarışalalarak yapılan büyük bir operasyon var.
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