İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı! Bombalı saldırı ne anlama geliyor? Saldırının perde arkasında ne var?
İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi de yaralandı. Öte yandan saldırıyı gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam Albasır saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı ve sorgusu devam ediyor. Peki İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı ne anlama geliyor? Sınır ötesinden gelen saldırıya ilişkin hangi adımlar atılacak? Terörist Türkiye'ye nereden geldi? Saldırı nasıl ve nerede planlandı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mesut Şöhret değerlendirdi.
Mesut Şöhret'in canlı yayında öne çıkan açıklamaları:
"Gerek zamanlama olarak gerekse seçilen yer olarak baktığımızda oldukça dikkat çekici bir yer seçilmiş durumda. İstanbul'un ve İstanbul'un kalbi İstiklal Caddesi'nin seçilmesi ciddi bir mesaj veriyor. Arka tarafa baktığımızda bu saldırının başka boyutları var. Pandemi sonrası İstanbul ve İstiklal Caddesi turizm açısında çok uğrak bir yer oldu. Bu noktada turizmin hedef alındığını ve baltalama etkisi olduğunu söyleyebiliriz.
Ama her şeye rağmen gerek vatandaşlarımız gerek esnaflarımız bölgede hiçbir şey olmamış gibi menfur saldırıyı yok sayarcasına günlük rutinlerine devam ediyorlar. Elbette bu tavır çok önemli gelişme. Çünkü terörün amaçladığı ve ulaşmak istediği nokta insanların rutin hayatından çıkarak korku içinde yaşamlarını sağlamak. Çok şükür bu hiçbir şekilde gerçekleşmedi. Amaçlarına ulaşmadılar bunu net şekilde söyleyebiliriz.
Türkiye, Suriye'nin kuzey bölgesine bu operasyonu başlatırken ulaşmak istediği bir amacı vardı. Terörü sınırları dışına taşımak ve buradan gelecek olan saldırıları dışarıda karşılamak. Türkiye yaptığı operasyonlarla bunu başardı. 5 yıldır terör örgütünün yurt içinde ve yurt dışında etkisiz hale getirildiğini görüyoruz. Son dönemde yurt dışında yapılan operasyonlar çok başarılı şekilde devam ediyor. Girilemez ve ulaşılamaz denilen yerler tek tek temizlendi.
Yurt içindeki saldırılar engellendikçe terör örgütü PKK gittikçe radikalleşmeye başladı. Bunun neticesinde ses getirecek bir eyleme kalkıştı. Peki bu terör örgütü üyeleri nereden geliyorlar? Aslında bunların geldiği yer ve aldığı destekler belli. Suriye'nin kuzeyinde PKK ile bağlantısı olan YPG/PYD terör örgütünün talimatıyla gelen ve burada eyleme kalkışan terörist söz konusu. Türkiye teröre karşı mücadelesini sonuna kadar sürdürecektir. Teröre yardım eden kim olursa bir gün elbet terör dönüp onları bulacaktır.
SURİYE'YE HAREKET OLUR MU?
"Türkiye neden sınır ötesi operasyon yapıyor?" yönünde bir takım eleştiriler oluyor. Masumları hedef aldığına dair propagandalar ve algı operasyonları yapılıyor. Ama bu noktada Türkiye'nin ne kadar haklı olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Bunlar görüşülecektir ve gerekli yerlerden görüşler alınacaktır. Ancak böyle bir operasyonun olma olasılığı her geçen gün artıyor. Eğer saldırılar bu şekilde devam ederse Türkiye'nin elbette kendisini savunması ve müdafaa hakkını kullanarak bu bölgelere operasyon düzenlemesi kaçınılmaz gözüküyor.
G-20 ZİRVESİ VE BAŞKAN ERDOĞAN'IN TAVRI
Türkiye dünyanın neresinde bir terör saldırısı meydana gelse buna karşı tavır oluyor ve "Bu benim adamım tarzı" bir yöne gitmiyor. Kim yaparsa yapsın, kimden gelirse gelsin Türkiye tüm terör saldırılarını anında kınıyor ve tavrını net şekilde ortaya koyuyor. Terör, terördür ve bunu bu şekilde kabul etmek gerekiyor. Bu olay dünyanın herhangi bir yerinde olabilirdi. Olayın nerede olduğu önemli değil bir örgütün siyasi bir amaç güderek operasyon düzenlemesi söz konusu. Türkiye terör saldırılarını kınamaya devam edecek."
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