İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısı! Bombalı saldırı ne anlama geliyor? Saldırının perde arkasında ne var?

SURİYE'YE HAREKET OLUR MU?

"Türkiye neden sınır ötesi operasyon yapıyor?" yönünde bir takım eleştiriler oluyor. Masumları hedef aldığına dair propagandalar ve algı operasyonları yapılıyor. Ama bu noktada Türkiye'nin ne kadar haklı olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Bunlar görüşülecektir ve gerekli yerlerden görüşler alınacaktır. Ancak böyle bir operasyonun olma olasılığı her geçen gün artıyor. Eğer saldırılar bu şekilde devam ederse Türkiye'nin elbette kendisini savunması ve müdafaa hakkını kullanarak bu bölgelere operasyon düzenlemesi kaçınılmaz gözüküyor.