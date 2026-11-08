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Malatya'nın asırlık lezzeti Tecde bilik ekmeği! Ata tohumu buğdayından sac üzerinde hazırlanıyor
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Malatya'nın asırlık lezzeti Tecde bilik ekmeği! Ata tohumu buğdayından sac üzerinde hazırlanıyor

Malatya'nın kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan asırlık Tecde bilik ekmeği, geleneksel yöntemlerle hazırlanmaya devam ediyor. Ata tohumu buğdayından elde edilen unla yapılan ve sac üzerinde pişirilen bilik ekmeği, kendine özgü lezzetiyle dikkat çekiyor. Kuşaktan kuşağa aktarılan bu yöresel lezzetin yapım aşamalarını, özelliklerini ve yaşatılan gelenekleri A Haber muhabiri Mehmet Türel ve konuğu anlattı.

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