Torba kanun teklifi Meclis'e geliyor! GSS prim borçlarına af mı geliyor, kimler yararlanacak?

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarına yönelik düzenlemeyi de içermesi beklenen torba kanun teklifi Meclis'e sunuluyor. Düzenlemeyle birlikte GSS prim borçlarına af gelip gelmeyeceği ve olası uygulamadan kimlerin yararlanabileceği merak konusu oldu. Peki, borçların tamamı mı silinecek, yoksa belirli dönemleri kapsayan bir düzenleme mi yapılacak? Teklifin içeriğine ve Meclis'teki sürece ilişkin son gelişmeleri A Haber muhabiri Oğuzhan Gültekin Ankara'dan aktardı.