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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırıda yaralananların son durumu hakkında açıklama

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Giriş Tarihi: 15.11.2022 Güncelleme Tarihi: 15.11.2022
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan İstiklal Caddesi’ndeki hain saldırıda yaralananların son durumu hakkında açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki terör saldırısında yaralananların son durumu hakkında açıklama yaptı. Bakan Koca, "Tedavisi tamamlanıp taburcu olan yaralıların sayısı 58’e ulaştı. Tedavisi devam eden 17 yaralı serviste, 6 hasta ise halen yoğun bakımda" dedi.

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