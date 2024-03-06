06 Mart 2024, Çarşamba
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İşte CHP-PKK işbirliğinin kanıtı! Teröristbaşı Mustafa Karasu'ndan CHP'ye talimat: Bu sadece yerel seçim değil...
CHP ile PKK'nın partisi olan DEM Parti arasındaki ittifak her geçen gün daha da derinleşirken CHP'den yüz bulan Kandil küstahlaştı. PKK elebaşı Mustafa Karasu, CHP - DEM uzlaşısıyla eş güdümlü olarak 'sokak' çağrısı yaptı "Şimdi artık İmralı kapılarını parçalama zamanıdır" dedi. CHP - DEM hattındaki uzlaşının 'önemli' olduğunu söyleyen Karasu, küstah bir üslupla "Bu sadece bir belediye başkanı seçimi değildir! AK Parti ve MHP'yi çökerteceğiz" şeklinde konuştu. Karasu, CHP'li Özel ile kayyum konusunda da söylem birliği yaparken "Kayyumları göndereceğiz diyorlar. Gerçekten de bu iddialarını yerine getirmeliler" sözleriyle Özel'e talimat verdi. İşte detaylar...