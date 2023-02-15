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İşte 7,7’lik ve 7,6’lık deprem anları! Panik-korku ve yıkım

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Giriş: 15.02.2023 11:34
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7, 6'lık depremlerini şiddetini ortaya koyan yeni görüntüler ortaya çıktı. Malatya'da kameralara yansıyan deprem anı korku ve paniği gözler önüne serdi.
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