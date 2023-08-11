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İstanbul'un dereleri alarm veriyor! Haliç'e akan Kağıthane Deresi'nden kötü koku yayılıyor

A Haber
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Giriş: 11.08.2023 12:44
İstanbul derelerindeki kirlilik sorunu artarak devam ediyor. Haliç'e akan Kağıthane Deresi de o noktalardan biri. A Haber muhabiri Mehmet Karataş o noktadan detayları aktardı.
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