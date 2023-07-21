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İstanbul’un dereleri alarm veriyor! Ayamama Deresi’nde kirlilik tehdidi

A Haber
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Giriş: 21.07.2023 16:23
İstanbul'da dereler alarm vermeye devam ediyor. Ayamama Deresi'ndeki kötü koku ve kirlilik dikkat çekiyor. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
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