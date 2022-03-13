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İstanbul’u Aybar vurdu! Kağıthane’de kayan araba yayalara çarptı: O anlar kamerada
İstanbul'da, perşembe günü itibariyle aralıkla süren kar yağışı, geçen akşamdan itibaren arttı. Kenti etkisi altına alan yoğun kar yağışı sebebiyle sokaklar beyaza boyanırken, buz tutan yollar şoförlere zor anlar yaşattı.
İstanbul'un Kağıthane ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde, buz tutan yolda yokuş aşağı ilerleyen araç şoförünün kontrolünden çıkarak sokakta yürüyen vatandaşlara çarptı. Araba, park halindeki bir otomobile çarparak durabildi. Kaza anları da bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
2 KİŞİYE ÇARPTI
Görüntülerde, otomobilin sokakta ağır ağır ilerlerken, yokuş aşağı birden hızlandığı görülüyor. Virajı alırken kontrolden çıkan otomobil park halindeki bir başka otomobile çarparken, sokakta yürüyen bazı vatandaşlar kaçışmaya başlıyor. Yokuş aşağı kaymaya devam eden otomobil daha sonra park halindeki bir aracın yanında duran iki kişiye çarpıyor. Otomobil, bir bina önünde park eden araca vurduktan sonra durabiliyor.
O ANLAR KAMERADA
Hamidiye Mahallesi'nde meydana gelen kazada ise, kar kaplayan sokakları temizlemek için yokuş aşağı inmeye çalışan iş makinesi, buzlu yolda kayarak park halindeki otomobillere çarptı. Araçlarda hasara neden olan kaza cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, iş makinesinin kayarak park halindeki otomobillere çarptığı görülüyor.