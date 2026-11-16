İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan İsrail'e sert tepki: “Dezenformasyonu stratejik silah olarak kullanıyor”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, “İsrail'in İkiyüzlü Katliam ve Dezenformasyon Programı” başlıklı etkinlikte yaptığı konuşmada Gazze'deki saldırılara ve İsrail'in dezenformasyon faaliyetlerine dikkat çekti. Duran, 11 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesten bu yana 1.600'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 5 bini aşkın kişinin yaralandığını belirterek İsrail'in dezenformasyonu stratejik bir silah olarak kullandığını söyledi.