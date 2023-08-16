16 Ağustos 2023, Çarşamba
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İstanbulkart'ı evde unuttuysanız yandınız! Büyük soygun: Kredi kartıyla metrobüs 60, otobüs 30 TL
Toplu ulaşımda, kredi kartı ve banka kartlarıyla temassız ödeme yöntemi UKOME kararıyla; 26 Ekim 2022’den itibaren uygulanmaya başlandı. Yeni ücret tarifesiyle, 22.25 TL olan metrobüs ücretinin, kredi kartı ve banka kartıyla yapılan temassız ödemelerde 60 TL, İETT otobüslerindeki 15 TL’lik tam bilet ücretinin ise 30 TL olduğu görüldü. Kredi kartı kullanarak ödeme yapan bazı İstanbullular, ücret farkını yüksek buldu.