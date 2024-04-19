19 Nisan 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul'dan Bulgaristan'a giden yolcu otobüsü Kırklareli'nde kaza yaptı

İstanbul'dan Bulgaristan'a giden yolcu otobüsü Kırklareli'nde kaza yaptı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.04.2024 13:57
Bulgaristan'a yolcu taşıyan yolcu otobüsü Kırklareli'nin Kavaklı beldesi yakınlarında devrildi. İddiaya göre 11 kişinin içerisinde bulunduğu otobüsün devrilmesi sonucu bölgeye çok sayıda 112 acil Sağlık ekibi sevk edildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kırılmanın olduğu fay hattı böyle görüntülendi
Kırılmanın olduğu fay hattı böyle görüntülendi
Polat çiftine tahliye! Cezaevinden çıkamayacaklar
Polat çiftine tahliye! Cezaevinden çıkamayacaklar
İstanbul’dan Bulgaristan’a giden yolcu otobüsü...
İstanbul'dan Bulgaristan'a giden yolcu otobüsü...
Tartıştığı müşteriyi takip edip kurşun yağdırdı!
Tartıştığı müşteriyi takip edip kurşun yağdırdı!
29 haftalık doğan Erkan bebek ailesine kavuştu
29 haftalık doğan Erkan bebek ailesine kavuştu
Kuraklığa karşı özel sulama sistemi!
Kuraklığa karşı özel sulama sistemi!
Hesap kavgasında silahlar konuştu!
Hesap kavgasında silahlar konuştu!
Akdamar Adası’na ziyaretçi akını!
Akdamar Adası'na ziyaretçi akını!
Uyuşturucu tacirlerine baskın! Tutuklandılar
Uyuşturucu tacirlerine baskın! Tutuklandılar
Son siparişini jandarmaya teslim etti!
Son siparişini jandarmaya teslim etti!
Minarede asılı kalan güvercini itfaiye kurtardı
Minarede asılı kalan güvercini itfaiye kurtardı
Seyir halindeki TOFAŞ otomobilin tekeri çıktı
Seyir halindeki TOFAŞ otomobilin tekeri çıktı
Daha Fazla Video Göster