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İstanbul'da zincirleme kaza: 2 ölü | A Haber olay yerinde

İstanbul'da zincirleme kaza: 2 ölü | A Haber olay yerinde

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.09.2024 10:16
İstanbul'da yağışlı hava kazaya neden oldu. A Haber ekibi kaza noktasından gelişmeleri aktardı. A Haber muhabiri İslim İstanbullu zincirleme kazada 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
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