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İstanbul'da yoğun kar yağışı! Spor salonun çatısı çöktü! Ağaçlar devrildi
İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Bir spor salonunun da çatısı biriken kar nedeniyle çöktü. 6 araç hasar gördü. İstanbul genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle 40'tan fazla ağaç devrildi.
İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Bir spor salonunun da çatısı biriken kar nedeniyle çöktü. 6 araç hasar gördü. İstanbul genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle 40'tan fazla ağaç devrildi.