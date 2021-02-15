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İstanbul'da yoğun kar yağışı! Spor salonun çatısı çöktü! Ağaçlar devrildi

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Giriş: 15.02.2021 13:35
İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Bir spor salonunun da çatısı biriken kar nedeniyle çöktü. 6 araç hasar gördü. İstanbul genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle 40'tan fazla ağaç devrildi.

İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Bir spor salonunun da çatısı biriken kar nedeniyle çöktü. 6 araç hasar gördü. İstanbul genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle 40'tan fazla ağaç devrildi.

İstanbulda yoğun kar yağışı ağaçları devirdi İSTANBUL'DA YOĞUN KAR YAĞIŞI AĞAÇLARI DEVİRDİ
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