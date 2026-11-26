Sonsuz kaydırmanın arkasındaki tuzak: Algoritmalar çocukları nasıl yönlendiriyor?
Sosyal medyada saatlerce vakit geçirilmesine neden olan "sonsuz kaydırma" özelliğinin çocuklar ve yetişkinler üzerindeki psikolojik etkileri mercek altına alındı. A Haber muhabiri Kübra Tepeci'nin konuğu olan Psikolog Şehadet Ekmen, algoritmaların dopamin hormonunu nasıl tetiklediğini, dikkatin nasıl çalındığını ve çocukları ekran bağımlılığından kurtarmak için ailelerin uygulaması gereken adımları tüm detaylarıyla aktardı.
Büşra ArgaEditör
Büşra Arga ahaberinternet@ahaber.com.tr