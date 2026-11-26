Sonsuz kaydırmanın arkasındaki tuzak: Algoritmalar çocukları nasıl yönlendiriyor?

Sosyal medyada saatlerce vakit geçirilmesine neden olan "sonsuz kaydırma" özelliğinin çocuklar ve yetişkinler üzerindeki psikolojik etkileri mercek altına alındı. A Haber muhabiri Kübra Tepeci'nin konuğu olan Psikolog Şehadet Ekmen, algoritmaların dopamin hormonunu nasıl tetiklediğini, dikkatin nasıl çalındığını ve çocukları ekran bağımlılığından kurtarmak için ailelerin uygulaması gereken adımları tüm detaylarıyla aktardı.