25 Temmuz 2021, Pazar
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İstanbul'da yangın paniği! Fatih’te bir otelde çıkan yangın sonrası panik anları kameraya yansıdı
Fatih’te 4 katlı bir otelin deposunda elektrik kontağından çıkan yangında biri çocuk 5 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, saat 16.30 sıralarında Kocapaşa Mahallesi Serdar Sokağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir otelin depo kısmında elektrik kontağından yangın çıktı.
Otel çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın esnasında binanın 4. katında bulunan biri çocuk 5 kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
PANİK ANLARI CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI
Otelde çıkan yangın yaşanan panik ve 5 kişinin itfaiye ekiplerince kurtarılması bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İtfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürüldü.