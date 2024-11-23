İstanbul’da yakalanan DEAŞ üyesi tutuklandı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri personelleri tarafından 3 gün önce İstanbul’da oldukları belirlenen DEAŞ terör örgütü üyesi yabancı uyruklu 7 şüpheli yakalanmış ve şüpheliler sorguya alınmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden 6’sı sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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