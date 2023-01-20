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İstanbul'da yağmur bastırdı! Trafik durma noktasına geldi: Yoğunluk yüzde 90

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Giriş: 20.01.2023 19:30
Mega kent İstanbul'da, trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı. Yağmurun etkisiyle yoğunluk git gide artarken, trafik bazı bölgelerde durma noktasına geldi.

Akşam saatlerinde etkisini gösteren yağmurla birlikte, İstanbul genelinde trafik yoğunluğu artmaya başladı.

İş çıkışlarının başlamasının ardından, İBB Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 18.55 itibarıyla yoğunluk yüzde 90'a ulaştı.

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