İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 89’a ulaştı

İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 89’a ulaştı

ahaber.com.tr
Giriş: 11.11.2025 19:37
İstanbul’da trafik yoğunluğu yağmurun da etkisiyle akşam iş çıkış saatlerinde arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu saat 19.00’da yüzde 89 olarak ölçüldü. D-100 Karayolu’nda ilerlemekte zorlanan araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. İşten ve okuldan dönen vatandaşlar evlerine gitmekte zorluk yaşadı.
