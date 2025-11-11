İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 89’a ulaştı

İstanbul’da trafik yoğunluğu yağmurun da etkisiyle akşam iş çıkış saatlerinde arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu saat 19.00’da yüzde 89 olarak ölçüldü. D-100 Karayolu’nda ilerlemekte zorlanan araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. İşten ve okuldan dönen vatandaşlar evlerine gitmekte zorluk yaşadı.

